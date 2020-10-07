Популярная модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в эффектном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Влюблена в это», - коротко говорится в сообщении.

Так, на опубликованных снимках Оливейра позирует в вязанном наряде: кофте и мини-шортах. Сперва знаменитость эффектно нагибается в кадр, демонстрируя фигуру во всей красе.

Также красотка поделилась фотографией, где она позирует спиной на камеру, благодаря чему в камеру попали безупречные изгибы красотки.

«Черная пантера», «божественная форма», «абсолютная красота», «малышка, невероятно выглядишь», «ты в любой одежде выглядишь божественно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria’s Secret, прогулялась по улице в весьма оригинальном виде

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков со своей прогулки по Нью-Йорку. Жизель была одета в черные штаны, короткий черный топ и необычный разноцветный пиджак с перьями. Пиджак выглядел так, как будто его только что сняли с принца из сказки. Но, похоже, красотку это не заботило.

Напомним, что Жизель Оливейра произвела фурор, облачившись в цепи и тесный топ: «Фантастика!».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в миниатюрном топе посветила своими "булочками" на кухне: "Произведение искусства".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра распахнула пиджак и показала, что под ним прячет: "Как Snoop Dogg".