Бразильська модель Сьюзі Кортес, сідниці якої визнані кращими в світі, посвітила бездоганними вигинами в мереживі

Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографії модель позує в міні-білизна з мережива, яке максимально підкреслює її пружні форми. Однак через це, як можна помітити, в кадр потрапило явно зайве.

Кортес вирішила доповнити образ не тільки елегантним макіяжем і помадою, а й витонченою прозорою накидкою.

"Сьюзі, ти що, прикрийся», «Барбі», «монамур, моя Кортес», «О Боже», «виглядаєш, як з моїх снів», «бездоганні форми», «ох, дорогуша», «ти втілення справжнього ідеалу», - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що сама Кортес вирішила ніяк не підписувати, залишивши лише посилання на її профіль в іншій соціальній мережі.

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На фото Сьюзі здалася в зміїному купальнику. Красуня демонструвала себе зі спини, хвалилася засмаглими сідницями. Частково наряд був зі шкіри. Дівчина повернула голову до камери, а стояла на сходинках.

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