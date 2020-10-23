Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей титула «Мисс бум-бум», похвасталась главной гордостью в крохотном бикини

Снимок знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Завтра наступит день # Эль-Класико, и начнется обратный отсчет для # Месси, лучшего игрока в истории, чтобы достичь рекорда по количеству голов в одном клубе, принадлежащем Пеле, второму лучшему игроку в истории. Я также вернулась, чтобы отпраздновать это событие, и ношу рубашку Барселоны по особой причине», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кортез позирует в футболке и крохотном белье, демонстрируя безупречные изгибы сзади. На это обратили внимание ее поклонники.

«Безупречные формы», «вид изумительный», «что за красота – слов не подобрать», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи показалась в белом боди, рубашке, которую завязала на бедрах, и коротких шортиках. Звезда снимала себя на телефон в зеркале лифта. Образ Кортес дополнила черной маской и часами на руке. Звезда развернулась, показывая подтянутое бедро.

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