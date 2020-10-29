Бразильская модель Сьюзи Кортес, ягодицы которой признаны лучшими в мире, посветила безупречными изгибами в кружеве
Снимок знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.
Так, на фотографии модель позирует в мини-белье из кружева, которое максимально подчеркивает ее упругие формы. Однако из-за этого, как можно заметить, в кадр попало явно лишнее.
Кортес решила дополнить образ не только элегантным макияжем и помадой, а и изящной прозрачной накидкой.
«Сьюзи, ты что, прикройся», «Барби», «монамур ,моя Кортес», «о Боже», «выглядишь, как из моих снов», «безупречные формы», «ох, дорогуша», «ты воплощение настоящего идеала», - пишут ее поклонники.
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Уточним, что сама Кортес кадр решила никак не подписывать, оставив лишь ссылку на ее профиль в другой социальной сети.
Как сообщалось ранее, известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в пикантном образе
На фото Сьюзи показалась в змеином купальнике. Красотка демонстрировала себя со спины, хвасталась загорелыми ягодицами. Частично наряд был из кожи. Девушка повернула голову к камере, а стояла на ступеньках.
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