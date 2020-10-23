Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и пожелала хорошей ночи

На фото Сьюзи позирует в коротеньких шортиках, кружевном топе и белом пиджаке. Волосы Кортес решила оставить распущенными. Звезда стояла у зеркала и снимала себя на телефон. Как можно понять, девушка была в ванной комнате. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи, мальчики", - написала Сьюзи.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ах, ничего лучше, чем на свежем воздухе", "Выглядит иначе", "Спокойной ночи, детка", "Мой ребенок", "Хорошая история", "Пора оставаться в безопасности", "За!! правда в том, что ты очень хороша", "Супер милая красивая мамочка, ты красивая", "Драгоценные ягодицы, я люблю тебя !!", "ты такая красивая, такой милая и милая, люблю тебя всегда и навсегда", "Насколько ты богата, мамочка", "Здесь есть горячие парни?".

Сообщалось, что двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" из Бразилии Сьюзи Кортес шокировала пикантным снимком.

Сегодня Сьюзи показала поклонникам свое аппетитное тело во всей красе. Красотка приняла интересную позу, на ней - пикантный комплект белья, абсолютно не скрывающий прелестей супермодели. На плечи девушка накинула полупрозрачную ткань.

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