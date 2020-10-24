Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о ночи

На фото Сьюзи позировала в сапогах, стрингах и топе. Девушка села на корточки и развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы. Волосы у красотки были распущенными, а между ног можно заметить у Кортес мяч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт девушки в социальных сетях.

"Доброй ночи, моя любовь", - написала красотка попд фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали множество комплиментов и комментариев:

"Для прикола", "Вау, какая ты красивая", "Ваш бизнес сломан .. скоро", "Не играй с моими чувствами так", "Чрезвычайно самый большой и красивый бум-бум во вселенной", "Замечательно красиво", "Довольно пухлая", "Почему ты влюблена?", "Вы изысканная и потрясающая мамасита", "Королева мира", "Хорошие флюиды для всех, кто это читает".

Сообщалось, что двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" из Южной Америки Сьюзи Кортес удивила пикантным образом.

Сьюзи показала поклонникам свое восхитительное тело во всей красе. Красотка приняла удивительную позу, на ней - пикантный комплект белья.

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