Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в пикантном образе

На фото Сьюзи показалась в змеином купальнике. Красотка демонстрировала себя со спины, хвасталась загорелыми ягодицами. Частично наряд был из кожи. Девушка повернула голову к камере, а стояла на ступеньках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Я люблю тебя", "Я хочу", "Мамочка как ты красивая милая", "Такая красивая, великолепная и сочная", "Великолепный, брутально соблазнительная", "Какая красивая любовь я люблю тебя", "Какое прекрасное поздравление с принцессой я посылаю тебе", "поддержи меня, я тоже поддерживаю тебя", "Вершина Бразилии", "Фантастически и очень красиво", "Ты красивая", "Очень красивая", "Лучший комментарий, ты лучшая детка".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала подтянутые формы в одном белье из полосочек.

На новом фото спортивная красотка в очередной раз продемонстрировала, как выглядит ее подтянутая фигура после тренировок в зале и показала себя во всей красе. С каждым таким фото на Кортез все меньше и меньше одежды, а белье уже давно ушло за рамки приличного.

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