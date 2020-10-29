Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл подражнила фанатів, показавшись в облягаючій сукні



Фотографію красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованій фотографії модель позує в облягаючій сукні, елегантно задерши руки за голову. При цьому в кадрі видно, що форми у Кемпбелл просто бездоганні, на що звернули увагу її шанувальники.

Уточнимо, що сама модель кадри вирішила ніяк не підписувати.

"Ідеальна жінка», «королева – вона королева у всьому», «просто неймовірна краса», «немов з моїх снів», «ти божество», «вогонь виглядаєш», "просто бездоганний вигляд", - пишуть вони.

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Свіжу публікацію 50-річна зірка зробила у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Наомі Кемпбелл опублікувала своє архівне фото з гримерки, на якому можна побачити, як ще молода модель готується, мабуть, до виходу на подіум.

На фото у Наомі Кемпбелл з одягу лише мереживні трусики і ліфчик, а також рушник на голові, за допомогою якого зірка намагається "підсушити" волосся.

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