Легендарная модель Наоми Кэмпбелл, несмотря на возраст, умеет привлечь внимание к себе

Об этом пишет Politeka.net.

Свежую публикацию 50-летняя звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Наоми Кэмпбелл опубликовала свое архивное фото из гримерки, на котором можно увидеть, как еще молодая модель готовится, видимо, к выходу на подиум.

На фото у Наоми Кэмпбелл из одежды лишь кружевные трусики и лифчик, а также полотенце на голове, с помощью которого звезда пытается "подсушить" волосы.

В качестве подписи к фотографии Наоми решила процитировать известного фотографа Стивена Майзеля, получившего популярность после работы в Vogue.

"Настроение: я проснулся сегодня утром пустой, ничего не зная. Размышляя обо всех этих прошедших десятилетиях, задаваясь вопросом, продвинулись ли мы вперед в обществе или в жизни? Что ж, мы собираемся восстать, как никогда раньше, потому что карма должна вернуться. Я собираюсь оставаться в сознании веры, и мы не позволим никому или чему-либо изменить то, как мы себя чувствуем, и мы будем позитивными в наших действиях, и это тоже пройдет. И мир снова будет процветать с равенством. И эта надежда станет реальностью", - говорится в подписи.

"Просто идеально", "Должна оставаться сильной", "Потрясающее фото", "Одна из моих любимых твоих фотографий", "Очень красивая", "Ты такой источник вдохновения. Спасибо за позитивную энергию и поддержку. К вашему сведению, это моя заставка!", "Привлекательная женщина", - отреагировали фанаты на жаркое фото Наоми.

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На фото Наоми позировала в клетчатой накидке, а под ней можно увидеть лохматый наряд. Рядом стояла Зендая, которая была одета в полосатый низ, а сверху можно увидеть клетчатый пиджак или что-то подобное.

Девушки стояли рядом и даже, можно сказать, обнимались. Образ модели дополнили яркими макияжами, демонстрируя свою природную красоту.

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