«Черная пантера» Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников смелым образом в леопардовом топе

Знаменитый «темный ангел» Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем блоге в Instagram новое фото, которое, как всегда, произвело фурор среди поклонников модели. Образ звезды в леопардовом топе удостоился комплиментов, пишет Politeka.net

Дива позировала на селфи в леопардовом топе, который соблазнительно сдавил грудь модели, чем создал яркий акцент на фото. Образ Наоми Кэмпбелл дополнила тонкими золотыми цепочками с кулоном, а также – макияжем с золотыми тенями.

Такой «золотой шик» широко оценили подписчики звезды. В комментариях многие написали о том, что ангел буквально «блестит» и по-настоящему «пылает». Кроме того, некоторые подписчики попросили Наоми научить их так выглядеть на фото.

«Королева научи меня» - написала Наоми Кэмбелл.

«Ты ошеломительная» - пишут другие комментаторы.

Отметим, что это далеко не самый откровенный образ модели. Ранее Наоми Кэмбелл без всякого стеснения позировала обнаженной в пикантной фотосессии в метро. на снимках Кэмпбелл позирует абсолютно без белья, прикрывая пикантные места ногами, волосами и даже цепочкой от сумочки. Это единственный аксессуар, который был на модели. Снимки произвели настоящий фурор среди ее поклонников.

«Это шедевр!», «вызывайте пожарных, здесь огонь», «боже, какая же ты красивая», «черт, как тебе удается быть настолько привлекательной», «как ты это делаешь? Как можешь выглядеть на миллион даже в подземке и без одежды? КАК?», - пишут ее поклонники.

Напомним, Наоми Кэмпбелл без одежды устроила жару с любовником перед камерой

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