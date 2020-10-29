Зірка студії "Квартал 95" Лера Товстолес похвалилася бездоганною красою, примірявши святкову сукню

Знімком знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Я мало в що вірю: гороскопи, астрологи, доля і карти Таро - це не моя історія. Але я вірю, що в Новий рік ми обнуляємося, можемо почати абсолютно нове життя і перевернути все з ніг на голову. Наприклад як 2020 рік нас всіх вивернув 🤣 але хочеться звичайно в кращу сторону змінити своє життя", - йдеться в повідомленні.

Водночас Товстолес зізналася, що почала готуватися до свята вже зараз.

"А краще приймати зміни в новому образі. По-цьому наряд на Новий рік я готую за місяць! І Вам раджу вже вибрати наряд в...» - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на фотографії Товстолес позує у святковій сукні, випромінюючи красу і витонченість. Також знаменитість поділилася знімком, на якому вона в одній сорочці з задертою до голови руками.

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