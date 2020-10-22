Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала идеальную фигуру в обтягивающем нюдовом наряде

Красотка из «Женского Квартала» у себя в Инстаграм показала новый соблазнительный образ, способный разбить сердце любого. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Товстолес позирует во дворе в довольном смелом наряде. На ней костюм телесного цвета из короткого топа и обтягивающей мини-юбки с собранной по бокам тканью. Дополняют образ артистки кокетливые сапожки с цветочным рисунком. В подписи к фото Товтолес рассказала, что их ей подарила коллега по сцене Елена Кравец.

На снимках Лера повернулась к камере спиной, продемонстрировав свою точенную фигурку с сочными формами, подчеркнутыми обтягивающей тканью.

«Настроение разбивать сердца. А в таком костюме это вполне возможно)», - подписала кадры юмористка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такой фотосессии.

«Как бы выразился мой дед, ёпсель-мопсель!», «Секси», «Фигурка огонь», «Красивая очень», «Красотка», «Мать, ну ты аккуратней с такими фотками!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Товстолес выложила снимки в обтягивающем топе телесного цвета, который сильно обтянул ее грудь. Вдобавок, девушка повернулась к камере боком, сделав акцент на выдающейся части тела.

Образ Валерии дополнили яркий макияж, сережки в виде лепестков и маленьких звездочек, а также чокер, инкрустированный сверкающими камнями. Волосы актриса оставила распущенными, позволив им струиться по шее и спине.

Напомним, сочная блондинка из "Квартал 95" устроила шалости на авто, аж курточка слетела.

Как сообщала Politeka, фигуристая блондинка из "Квартал 95" выпятила бюст и свела с ума видом в тесном наряде.

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" потрясла упругими ягодицами в "невидимом" костюме: "Пошла жара".