Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес устроила горячие танцы на улице

Известная блондинка не только талантливая, но и очень красивая, передает Politeka.net. Звезда нередко публикует в своем Инстаграм свои самые горячие кадры.

На одном из последних видео Лера позировала в облегающем топике и мини-юбке. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Такая одежда, как нельзя лучше подчеркнула красивые формы артистки.

Благодаря крою топа, можно было рассмотреть плоский животик Леры, а обтягивающая юбочка подчеркнула упругие ягодицы.

Звезда эффектно прошлась возле машин, выставив напоказ длинные ножки в сапожках. Позже она повернулась к камере спиной и потрясла ягодицами.

"Готовимся к @zhenskiykvartal_official Как вам мой костюм?)", - написала Лера.

За 40 минут пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Ты классная😍😍😍👍👍👍", "Бейба😍😍😍", "Пошла жара", "Крашихаа 😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес позировала в гримерке в простой повседневной одежде и без макияжа, а затем хлопает руками перед камерой и полностью перевоплощается. На ней появляется красное платье с глубоким декольте и дерзкая косуха, а дополнили образ распущенные волосы и макияж.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес приняла участие в съемках программы «Хто зверху», где ее партнершами по съемочной площадке стали ведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева и гимнастка Анна Ризатдинова. Артистка поделилась сразу несколькими новыми фото со съемок.

Поклонники артистки не прошли мимо ее поста и написали много приятного.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" задрала платье и очаровала раскованным видом: "божественные ножки".

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" задрала ногу и ошеломила рискованным декольте.

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" показала настоящее сокровище в полупрозрачном платье: "Взгляд не оторвать".