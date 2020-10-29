Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась безупречной красотой, примерив праздничное платье

Снимком знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Я мало во что верю: гороскопы, астрологи, судьба и Карты Таро - это не моя история. Но я верю, что в Новый год мы обнуляемся, можем начать совершенно новую жизнь и перевернуть все с ног на голову. Например как 2020 год нас всех вывернул 🤣 но хочется конечно в лучшую сторону изменить свою жизнь», - говорится в сообщении.

В то же время Товстолес призналась, что начала готовиться к празднику уже сейчас.

«А лучше принимать изменения в новом образе. По-этому наряд на Новый год я готовлю за месяц! И вам советую уже выбрать наряд в…» - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на фотографии Товстолес позирует в праздничном платье, излучая красоту и изящность. Также знаменитость поделилась снимком, на котором она в одной рубашке с задранной к голове руками.

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