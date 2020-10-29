Чиновники з українського уряду хочуть змінити правила призначення пенсії, через що претендувати на державну допомогу стане складніше

Про це повідомляє прес-службу Кабінету Міністрів України, передає Politeka.

Так, Міністерство соціальної політики пропонує змінити норму статті 18 Закону «про основні засади соціального захисту ветеранів та інших громадян похилого віку в Україні».

Зараз в ній говориться, що право на пенсію по досягненню відповідного віку має кожен, у кого є необхідний страховий стаж. Замість цього хочуть написати, що:

"Право на пенсійне забезпечення. Порядок та умови пенсійного забезпечення осіб похилого віку встановлюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та іншими актами законодавства, які регулюють відносини у цій сфері», - йдеться у повідомленні.

Крім того, введуть спеціальну класифікацію для пенсіонерів. Зокрема, передбачаються наступні категорії:

Особи старечого віку (від 75 до 90 років);

Довгожителі (від 90 років).

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