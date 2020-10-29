Чиновники из украинского правительства хотят изменить правила назначения пенсии, из-за чего претендовать на государственную помощь станет сложнее

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Politeka.

Так, Министерство социальной политики предлагает изменить норму статьи 18 Закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов и других граждан пожилого возраста в Украине».

Сейчас в ней говорится, что право на пенсию по достижению соответствующего возраста имеет каждый, у кого есть необходимый страховой стаж. Вместо этого хотят написать, что:

«Право на пенсионное обеспечение. Порядок и условия пенсионного обеспечения лиц пожилого возраста устанавливаются Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и другими актами законодательства, которые регулируют отношения в этой сфере», - говорится в сообщении.

Кроме того, введут специальную классификацию для пенсионеров. В частности, предусматриваются следующие категории:

Лица старческого возраста (от 75 до 90 лет);

Долгожители (от 90 лет).

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