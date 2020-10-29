Члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации

Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

Такое решение было утверждено во время вчерашнего заседания.

"Принято решение правительства о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 гривен, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому", - информирует пресс-служба правительства по итогам вчерашнего заседания.

В Кабинете министров отметили, что адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен).

"Адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 года, как было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 03.08.2020 № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", - добавили в пресс-службе украинского правительства.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин принял другое решение по выплате компенсаций украинцам.

В частности, доплаты к зарплатам получат сотрудники Национальной полиции, а компенсации - жертвы пожаров в Харьковской области.

Так своим решением Кабинет министров выделил еще 2 млрд грн на доплаты работникам Нацполиции, которые привлечены к борьбе с распространением китайского вируса.

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