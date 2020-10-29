Всесвітньо відома супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться в положенні, показала бездоганну фігуру, елегантно приспустивши сукню

Знімок був опублікований на фан-сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.

На фотографії Ратаковскі позує в яскраво-червоній сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Доповнювали й без того ідеальний образ знаменитості гарний макіяж і червона помада.

Самі кадри з красунею не були як-небудь підписані, а її шанувальники лише активно лайкали фотографію з кумиром.

Як повідомлялося раніше, модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала, як приховує вагітність на фото.

Супермодель приховувала своє становище від уважних шанувальників. Вона активно ділилася фото, на яких блищала ще худою і підтягнутою фігурою. Як відомо, Емілі ніколи не соромилася демонструвати свої форми, тому в мережі звикли до її відкритим і пікантним образам.

Оголосити про вагітність Емілі також вирішила несподівано-поділившись в Instagram цілою серією фото, на яких позувала з кругленьким животом без одягу. На фан-акаунтах відразу почали публікувати фото зірки, на яких вона раніше майстерно приховувала вагітний живіт.

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