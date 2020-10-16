Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила аппетитным видом в белом бикини

Эмили является популярной моделью, принимающей участие в самых трендовых показах и сотрудничающая с известными брендами одежды. Не так давно звезда рассказала, что заключила новый контракт с компанией, которую будет в дальнейшем рекламировать. Теперь в Инстаграм на фан-аккаунтах появляются самые разные фото из фотосессий девушки, тогда как сама она показывает лишь домашние фото в Сториз.

На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

Вот как реагируют в сети:

«Милый образ!; всегда влюбляет себя 😍; девушка невероятной красоты🔥🔥; Красивое красивое, великолепное творение вселенной; Какое лезвие ты используешь?; Я тебя заблокирую 😂; Как поживаешь?!?!?; Великолепный образ; Красиво ❤️👌; Совсем чуть чуть соблазна; У тебя есть тело богини 😍; такая потрясающе красивая детка🔥🔥😍😍; Какой милый наряд; Бог Эмили, я искренне обожаю тебя, дорогая; Вы абсолютно идеальны !!! ❤️❤️».

До этого мы писали, что Эмили часто балует себя уютным отдыхом. Так как девушка не любит заниматься спортом в тесных помещениях и залах в целом, она предпочитает проводить время с пользой на пляже и много двигается во время прогулок. При этом на побережье девушка часто покоряет фанатов стильными «луками».

К примеру, монокини Эмили с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей. Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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