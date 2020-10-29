Всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret, которая сейчас находится в положении, показала безупречную фигуру, элегантно приспустив платье
Снимок был опубликован на фан-странице знаменитости в Instagram, передает Politeka.
На фотографии Ратаковски позирует в ярко-красном платье, которое решила эффектно приспустить. Дополняли и без того идеальный образ знаменитости красивый макияж и красная помада.
Сами кадры с красоткой не были как-либо подписаны, а ее поклонники лишь активно лайкали фотографию с кумиром.
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Как сообщалось ранее, модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала, как скрывает беременность на фото.
Супермодель скрывала свое положение от внимательных поклонников. Она активно делилась фото, на которых блистала еще худой и подтянутой фигурой. Как известно, Эмили никогда не стеснялась демонстрировать свои формы, поэтому в сети привыкли к ее открытым и пикантным образам.
Объявить о беременности Эмили также решила неожиданно – поделившись в Инстаграм целой серией фото, на которых позировала с округлившимся животом без одежды. На фан-аккаунтах сразу начали публиковать фото звезды, на которых она ранее мастерски скрывала беременный живот.
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