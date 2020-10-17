Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала загорелое тело после отдыха на яхте

Знаменитая супермодель продолжает поражать сеть фото, на которых показывает стройную фигуру и идеально ухоженную кожу. Как видно на одном из таки фото, которое было представлено на фан-странице Эмили в Инстаграм, она выглядит отменно даже во время отдыха и без макияжа. Девушка не только может похвастаться ровным загаром, но и удачно подобранным черным бикини.

Секреты красоты Ратаковски при этом достаточно просты – она может позволить себе сладкий круассан лишь рано утром, после чего не позволяет себе лишнего. На съемочной площадке ей приходится сдерживаться, так как там практически всегда есть шведский стол с любыми вкусностями.

Также супермодель обожает мясо, ведь считает, что много белка поможет хорошо себя чувствовать, поэтому изредка даже заказывает себе целый стейк. За ужином модель часто встречается с подругами или же проводит время с мужем. Поэтому может себе позволить съесть пасту или суши.

Ратаковски также пьет очень много воды – до 3-х литров в день, также девушка старается рано ложиться спать, чтобы успеть выспаться.

Ранее мы также писали, что стройная красотка на самом деле довольно далека от спорта.

«У меня нет тренера, я не хожу в зал. Мы гуляем с подругами, выбираемся в пешие походы. Пожалуй, это все. Я не повернута на фитнесе. В моей индустрии меня можно назвать белой вороной», – однажды сказала супермодель в интервью.

При этом девушка много двигается, часто устраивает отдых на пляже и, чтобы совсем не игнорировать физические нагрузки, раз в неделю ходит на занятия йогой. Как можно увидеть на фото, представленном на фан-аккаунте знаменитости, девушка находится в весьма замечательной форме, поэтому ею и восхищаются миллионы женщин.

На представленном кадре Эмили в бордовом бикини позирует в домашней обстановке и без каких-либо укладок, провокативный кадр сразу был завален комментариями:

«Выглядит жарко и красиво; вызывает одно ощущение, ощущение зависти!!! Безусловная богиня 😛😄; 😍😍 идеальный образ у этой девочки; почему мне кажется, что вид сзади был бы лучше; Это реально соблазняет, до чего же хороша...; Счастливчик тот, кто видит ее в живую; моя цель и богиня; Ты такая красивая ... Хорошие флюиды и приветствия из Колумбии!; Безусловно, самый удачливый человек 🙌🙌».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе