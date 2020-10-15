Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя в горячем образе

На фото Ратаковски показалась в полосатом черном пиджаке и штанах. Красотка расстегнула верхнюю часть наряда и показала, что совсем не любит носить белья. Эмили позировала в углу и отвела взгляд от объектива камеры. Фото вышло довольно интересным и горячим благодаря тому, что модель не стесняется своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором кадре уже Эмили присела на корточки. Звезда, как можно заметить, была без обуви и носков, голыми ногами касалась пола.

Фото никак не подписал администратор странички. Фанаты поставили несколько десятков лайков и не ставили комментарии, но так и хочется сказать: "Королевский вид, заставляет сердце биться".

Сообщалось, что известная на весь мир супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз поразила своей идеальной фигурой.

Так и на этот раз одна из многочисленных фан-страниц Эмили выложила в соцсети две фотографии, на которых модель в коротком платье расцветки "зебра" и такой же шляпке. Причем, на ногах девушки – красные босоножки на высоком каблуке.

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