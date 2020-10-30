Курс валют в Україні 30 жовтня скрутить гривню до неможливості, долар і євро буквально розійдуться в різні боки

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі фахівців.

Зокрема, сто доларів на міжбанку на 3,94 гривні. До середини минулого дня валюта підскочила на 3,18 грн, але цього їй здалося мало.

Євро навпаки - продовжить відхід на дно. Міжбанк відкриється з падіння на 1,49 гривні.

Курс валют в Україні 30 жовтня буде таким:

100 доларів – 2843,83 грн;

100 євро - 3329,84 грн.

А ось Російський рубль гривня відмовиться пропускати, опустивши його до позначки в 3,6094 грн за десять одиниць кремлівських грошей.

До цього повідомлялося, що курс гривні в Україні до кінця тижня обвалився до свого трирічного мінімуму.

У четвер, 29 жовтня, на відкритті торгів міжбанківського валютного ринку курс американського долара різко рвонув вгору, досягнувши 28,44 грн/долар і 28,43 грн/долар за ціною продажу і покупки відповідно. Ці цифри стали найнижчими для української гривні за три роки. Минулого разу подібні показники фіксувалися ще 26 січня 2018 року.

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