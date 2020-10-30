Курс валют в Украине 30 октября скрутит гривну до невозможности, доллар и евро буквально разойдутся в разные стороны

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе специалистов.

В частности, сто долларов на межбанке на 3,94 гривны. К средине прошлого дня валюта подскочила на 3,18 грн, но этого ей показалось мало.

Евро наоборот – продолжит уход на дно. Межбанк откроется с падения на 1,49 гривны.

Курс валют в Украине 30 октября будет таким:

100 долларов – 2843,83 грн;

100 евро – 3329,84 грн.

А вот российский рубль гривна откажется пропускать, опустив его до отметки в 3,6094 грн за десять единиц кремлевских денег.

До этого сообщалось, что курс гривны в Украине к концу недели обвалился до своего трехлетнего минимума.

В четверг, 29 октября, на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс американского доллара резко рванул вверх, достигнув 28,44 грн/доллар и 28,43 грн/доллар по цене продажи и покупки соответственно. Эти цифры стали самыми низкими для украинской гривны за три года. В прошлый раз подобные показатели фиксировались еще 26 января 2018 года.

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