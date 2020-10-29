Курс гривны в Украине к концу недели обвалился до своего трехлетнего минимума
В четверг, 29 октября, на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс американского доллара резко рванул вверх, достигнув 28,44 грн/доллар и 28,43 грн/доллар по цене продажи и покупки соответственно. Эти цифры стали самыми низкими для украинской гривны за три года. В прошлый раз подобные показатели фиксировались еще 26 января 2018 года.
Финансовый аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко в комментарии НВ Бизнес уточнила, что такой резкий рывок курса вниз связан во многом с отменой электронного декларирования в Украине.
«На прошлой неделе курс находился в шатком равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, которая переломила ситуацию на рынке в пользу продавцов», - считает эксперт.
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Отметим, что сейчас рынок "обдумывает" новости о решении Конституционного суда по электронному декларированию, а также ситуацию вокруг НАБУ. Указанные факторы могут стать проблемой для сотрудничества с МВФ, которое будет очень важным для страны в следующем году.
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