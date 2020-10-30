Погода в Україні 30 жовтня вдарить по ряду областей, похолодання змусить громадян неабияк утеплитися

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

На західній частині країни очікуються дощі. До них варто готуватися жителям Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей. А ось жителям Луцької, Львівської та Рівненської областей пощастить більше – попри хмарність, опадів не передбачається. Проте повітря охолоне до 10-14 градусів тепла вдень. Вночі ж похолодає ще більше - від 5 до 8 градусів за Цельсієм.

Схожа ситуація буде і на півночі України. Опади "обійдуть стороною" жителів Сумської області. На решті частини регіону буде від 10 до 13 градусів зі знаком «плюс». Після заходу сонця повітря буде в районі 6-9 за Цельсієм.

Центральному регіону пощастить найбільше. Невеликі опади пройдуть лише у Вінницькій області. Жителям інших областей пощастить більше-обійдеться хмарністю. На термометрі буде від 11 до 17 градусів за Цельсієм. А ось вночі різко похолодає: очікується від 7 до 9 зі знаком «плюс».

Ще більше пощастить жителям півдня України, де стовпчик термометра прогріється до 14-17 градусів вище нуля. Попри хмарність, опадів не буде, а вночі очікується різке похолодання до 7-10 градусів.

Дощів варто сьогодні очікувати й на сході України. Зокрема, вони пройдуть у Луганській та Донецькій областях. Українцям тут варто готуватися до 12-15 градусів вище нуля, а вночі до похолодання до 6-8 за Цельсієм.

У Києві та приміських районах буде від 10 до 14 градусів вище нуля. Тут осінь "побалується" дощами, які пройдуть в декількох населених пунктах. Вночі похолодає до 5-9 за Цельсієм.

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