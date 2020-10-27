Погода в Украине 27 октября удивит нестандартной выходкой, несмотря на бабье лето часть регионов изрядно "зальет"

Как ни странно, жителей западных регионов осадки обойдут стороной, а воздух будет в пределе 14-18 градусов со знаком «плюс». Ночью же синоптики прогнозируют похолодание до 6-9 по Цельсию, рассказывает Politeka.

Похожая ситуация будет и на севере страны, где осень побалует комфортными 14-16 градусами. А вот ночью изрядно похолодает: синоптики говорят о 6-9 градусах.

А вот на юге ожидаются изрядные дожди. К ним стоит готовиться жителям Одесской и Николаевской областей. Несмотря на это, на улице будет о 17 до 19 градусов тепла. После захода солнца воздух остынет до 10-14 со знаком «плюс».

Жителям восточных регионов стоит готовиться к небольшой облачности и 13-16 градусам тепла. Несмотря на отсутствие дождей, воздух в темное время суток остынет до 3-7 по Цельсию.

Украинцам в столице и пригороде стоит ожидать 14-16 тепла и небольших тучек на небе. А вот вечером, утверждают в Укргидрометцентре, изрядно похолодает: ожидается от 6 до 8 по Цельсию.

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