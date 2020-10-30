Погода в Украине 30 октября ударит по ряду областей, похолодание заставит граждан изрядно утеплиться

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

На западной части страны ожидаются дожди. К ним стоит готовиться жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей. А вот жителям Луцкой, Львовской и Ровенской областей повезет больше – несмотря на облачность, осадков не предвидится. Тем не менее воздух остынет до 10-14 градусов тепла днем. Ночью же похолодает еще больше – от 5 до 8 градусов по Цельсию.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. Осадки «обойдут стороной» жителей Сумской области. На остальной части региона будет от 10 до 13 градусов со знаком «плюс». После захода солнца воздух будет в районе 6-9 по Цельсию.

Центральному региону повезет больше всего. Небольшие осадки пройдут лишь в Винницкой области. Жителям остальных областей повезет больше – обойдется облачностью. На термометре будет от 11 до 17 градусов по Цельсию. А вот ночью резко похолодает: ожидается от 7 до 9 со знаком «плюс».

Еще больше повезет жителям юга Украины, где столбик термометра прогреется до 14-17 градусов выше нуля. Несмотря на облачность, осадков не будет, а ночью ожидается резкое похолодание до 7-10 градусов.

Дождей стоит сегодня ожидать и на востоке Украины. В частности, они пройдут в Луганской и Донецкой областях. Украинцам здесь стоит готовиться к 12-15 градусам выше нуля, а ночью к похолоданию до 6-8 по Цельсию.

В Киеве и пригородных районах будет от 10 до 14 градусов выше нуля. Здесь осень «побалуется» дождями, которые пройдут в нескольких населенных пунктах. Ночью похолодает до 5-9 по Цельсию.

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