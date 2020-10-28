Теплая и солнечная погода продолжит радовать украинцев

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометеоцентра.

Как уверяют авторитетные синоптики, сегодня, 28 октября, во всех украинских регионах будет солнечно и без осадков.

Жарче всего будет на Юге и в Крыму, где температура воздуха днем прогреется до +19, а ночью будет +7..+11 градусов.

В восточных регионах будет местами облачно, температура днем от +13 до +16 градусов, а ночью похолодает до +4..+6 градусов.

Похожая погода будет в северных и западных областях Украины, а больше всех ночью "замерзнут" жители Черновицкой области, де столбики термометров опустятся до +3 градусов.

Что касается Киева, то сегодня, 28 октября, в столице будет теплая погода до 15 градусов, а ночью температура опустится до +9 градусов.

О солнечной погоде сегодня уже предупреждала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине будет сухо и тепло благодаря мощному антициклону. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге до +20 градусов.

Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Погода в Киеве 28 октября будет теплой и без дождей. Температура воздуха днем прогреется ​​до +15 градусов, а уже завтра, 29 октября, в Украину вернутся осадки.

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