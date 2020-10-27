Погода в Украине 28-29 октября еще будет теплой, преимущественно сухой, и даже часто солнечной

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Однако такая погода продлится недолго. Уже с пятницы температура начнет опускаться и подойдут отовсюду разные дожди - от облачности, небольших осадков до умеренных.

Завтра, 28-го октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге до +20 градусов.

Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный.

Дождей в среду в Украине не предвидится. Об этом позаботится антициклон.

Погода в Киеве 28 октября будет теплой и без дождей. Температура воздуха днем прогреется ​​до +15 градусов.

«В столице также есть еще два дня некоего лайт-лета, тепла и сухая погода вокруг, а с 30-го октября температура воздуха снизится, появятся дожди», - предупредила синоптик.

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Ожидается, что будет тепло и с небольшим количество осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

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