Погода в Украине в четверг, 29 октября, еще будет теплой и солнечной

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

При этом эксперт отметила, что ситуация по-немногу начинает меняться.

Дело в том, что уже готовится к атаке циклон. Поэтому уже завтра отдельные дожди вероятны у южной части Украины, в Центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером в западных областях.

На остальной территории пока без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг ожидается +13 +19 градусов.

Конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей.

Погода в Киеве 29 октября будет сухой, теплой и с туманами. В течение дня предполагается около +13 градусов.

В дальнейшем в столице также появятся дожди, температура воздуха снизится.

Напомним, синоптики предупреждают, что в ноябре погода в Украине будет аномальной.

Согласно прогнозам, будет тепло и с небольшим количество осадков. Дождей, по словам синоптиков, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

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