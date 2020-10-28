Погода в Украине в четверг, 29 октября, еще будет теплой и солнечной
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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При этом эксперт отметила, что ситуация по-немногу начинает меняться.
Дело в том, что уже готовится к атаке циклон. Поэтому уже завтра отдельные дожди вероятны у южной части Украины, в Центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером в западных областях.
На остальной территории пока без существенных осадков.
Температура воздуха в четверг ожидается +13 +19 градусов.
Конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей.
Погода в Киеве 29 октября будет сухой, теплой и с туманами. В течение дня предполагается около +13 градусов.
В дальнейшем в столице также появятся дожди, температура воздуха снизится.
Напомним, синоптики предупреждают, что в ноябре погода в Украине будет аномальной.
Согласно прогнозам, будет тепло и с небольшим количество осадков. Дождей, по словам синоптиков, будет гораздо меньше нормы.
Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.
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