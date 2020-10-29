Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, показала ідеальні рельєфи в топіку і лосинах

Відома модель постійно демонструє чудову фігуру e своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Такій красі важко не заздрити.

Так, знаменитість постала цього разу в обтягуючому топіку з великим декольте і короткою довжиною.

Тісна тканина підкреслила великі об'єми, які виставилися з великого вирізу. Груди притягували погляд, при цьому бретельки топіку з силою натягнулися на плечах.

Пружний рельєфний животик викликав захват. Види просто вражали неймовірно.

Модель закинула довге чорне волосся набік, яке в результаті прикрило половину її обличчя.

Красуня витягла вперед пухкі губи і дивилася в камеру з-під пишних вій. У руці Кім тримала енергетичний напій.

"У мене великі цілі, і я поставила їх на себе", - написала зірка.

За десять хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі по достоїнству оцінили неймовірні форми красуні і написали їй багато захоплених коментарів.

Нагадаємо, Кім Лі одягла маленьку маєчку на тонких бретельках з чорним мереживом на декольте.

Значний виріз дозволив трохи поглянути на пишні принади зірки. Здавалося, бюст може він незручного руху раптово вискочити.

Привертало увагу також волосся моделі.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі продемонструвала пікантний вигляд в чорному бікіні з глибоким розрізом до самого пупка.

Кім при цьому посвітила бюстом, який не змогла заховати через досить крихітну тканину.

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