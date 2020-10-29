Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, показала идеальные рельефы в топике и лосинах

Известная модель постоянно демонстрирует чудесную фигуру в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Такой красоте трудно не завидовать.

Так, знаменитость предстала в этот раз в обтягивающем топике с большим декольте и короткой длиной.

Тесная ткань подчеркнула большие объемы, которые выставились из большого выреза. Грудь притягивала взгляд, при этом бретельки топика с силой натянулись на плечах.

Упругий рельефный животик вызывал восторг. Виды просто впечатляли неимоверно.

Модель закинула длинные черные волосы набок, которые в результате прикрыли половину ее лица.

Красотка вытянула вперед пухлые губы и смотрела в камеру из-под пышных ресниц. В руке Ким держала энергетический напиток.

"У меня большие цели, и я поставила их на себя 💯", - написала звезда.

За десять минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили невероятные формы красотки и написали ей много восторженных комментариев.

Напомним, Ким Ли надела маленькую маечку на тонких бретельках с черным кружевом на декольте.

Внушительный вырез позволил немного взглянуть на пышные прелести звезды. Казалось, бюст может он неловкого движения внезапно выскочить.

Привлекали внимание также волосы модели.

Ранее сообщалось, что Ким Ли продемонстрировала пикантный вид в черном бикини с глубоким разрезом до самого пупка.

Ким при этом посветила бюстом, который не смогла спрятать из-за довольно крошечной ткани.

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