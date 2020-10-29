34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова постала в грайливому міні в клітинку, ніби школярка

Зараз артистка бере активну участь у зірковому шоу "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Через наполегливі тренування і яскраві виступи зірка неодноразово скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у красуні з'явилися болі в м'язах.

А сьогодні співачка записала сторіс, розповівши, що її топік з неї спадає. Ймовірно, зірка скинула кілограми.

Ольга попросила костюмерів підшити топік, який прямо злітав з плечей.

Однак не відзначити того, що Бузова виглядає просто шикарно просто неможливо.

Довжина топіка дозволила розглянути її тонку талію і пружний живіт. Крім того, стрункі ніжки обтягнули чорні щільні колготки, а завершили образ довгі грубі черевики на шнурівці.

Артистка заплела дві довгі кіски і зробила макіяж з акцентом на очі.

"Люби мене", - написала вона.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, можливо, зірка отримала багато компліментів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ольга Бузова підігріла чутки про розставання зі своїм обранцем Давидом Манукяном, більш відомим як Дава. Схоже, у пари була якась криза, яку їм було важко подолати.

Але нещодавно з нагоди примирення Дава влаштував Олі романтичну вечерю в одному зі столичних закладів. Бузова буквально світилася від щастя поруч з обранцем.

Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова позувала в кофті, яку вирішила розстебнути, а образ доповнила топом. Ольга сиділа на стільці в гримерці, хвалячись нафарбованими бровами і новою зачіскою.

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