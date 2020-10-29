34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова предстала в игривом мини в клеточку, будто школьница
Сейчас артистка принимает активное участие в звездном шоу "Ледниковый период ", передает Politeka.net. Из-за упорных тренировок и ярких выступлений звезда неоднократно жаловалась на проблемы со здоровьем. В частности, у красотки появились боли в мышцах.
А сегодня певица записала сторис, рассказав, что ее топик с нее спадает. Вероятно, звезда сбросила килограммы.
Ольга попросила костюмеров подшить топик, который прямо слетал с плеч.
Однако не отметить того, что Бузова выглядит просто шикарно просто невозможно.
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Длина топика позволила рассмотреть ее тонкую талию и упругий живот. Кроме того, стройные ножки обтянули черные плотные колготки, а завершили образ длинные грубые ботинки на шнуровке.
Артистка заплела две длинные косички и сделала макияж с акцентом на глаза.
"Люби меня", - написала она.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, звезда получила много комплиментов в личной переписке.
Напомним, Ольга Бузова подогрела слухи о расставании со своим избранником Давидом Манукяном, более известным как Дава. Похоже, у пары был некий кризис, который им было трудно преодолеть.
Но недавно по случаю примирения Дава устроил Оле романтический ужин в одном из столичных заведений. Бузова буквально светилась от счастья рядом с избранником.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова позировала в кофте, которую решила расстегнуть, а образ дополнила топом. Ольга сидела на стуле в гримерке, хвастаясь накрашенными бровями и новой прической.
Напомним, дерзкая Ольга Бузова перестала быть похожа сама на себя
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