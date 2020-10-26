Известную российскую телеведущую и по совместительству певицу Ольгу Бузову раскритиковали за внешность ее же поклонники

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Ольга показала кадры со свое репетиции и пожаловалась на то, что она очень устала.

"Устала😔...не то слово...ну ничего, я всё смогу 👊🏻 всем хороших выходных, а я работать 🦾", – подписала кадры Бузова.

Фанаты по обыкновению искупали певицу в восторгах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Окт 2020 в 2:35 PDT

Однако нашлись и те, которые раскритиковали Ольгу Бузову за внешность и указали ей на то, что не ей - молодой и бездетной - рассказывать, что такое усталость.

"Когда отфотошопила лицо, а тело сделать гладким забыла 😂 Бузова ты зарабатываешь миллионы ты на 20 лет младше меня ты не рожала троих детей как я, от чего ты устала???? Я лучше тебя выгляжу я обычная 45 летняя мать троих детей Скоро опять будет плакать и рассказывать историю своей несчастной любви ... терпеть не могу нудных и вечно не довольных баб Оля, но отдыхать тоже нужно А че живот не зашопила она же устала так же подумала сколько родимых пятен на животе, аж бррр тело пенсионерки лицо 20 летней", – пишут хейтеры.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова показала себя на репетиции. На фото Ольга позировала в штанах, коротеньком топе и сапогах. Красотка стояла у микрофона, а образ дополнила цепочкой на шее. Волосы у Бузовой были собраны в хвост, как можно заметить, телеведущая репетировала.

Напомним, "бездомная" Бузова в слезах огорошила признанием

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