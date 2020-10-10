Российская певица Ольга Бузова рассказала о несчастной любви

Как передает Politeka.net, соответсвующий пост она опубликоала на своей страничке в Instagram.

"В каждых отношениях бывают сложности, и кто-то проходит их достойно, а кто-то лишь все усугубляет. Эта песня о том, как нужно достойно уходить из отношений, и уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать ...", - поделилась она в подписи к посту.





Дело в том, что певица представили новую песню, в которой она рассказывает о несчастливой любви.

Поклонники Ольги разделились во мнениях, оценивая ее новую песню

"Это до слез! Так долго ждал новых песен! И вот мы это сделали!", "Обалдеть там слова очень классно", " Слишком много одних фраз !! Особенно под конец ! Звучит надоедливо ! Серьезно первый куплет очень крутой, а вот под конец песни прям надоели одинаковые фразы", - писали под постом певицы.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация об осложнениях в отношениях с российским репером Давой. Однако недавно Бузова снова начала публиковать фотографии с бойфрендом, подтвердив, что у них все хорошо.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".



