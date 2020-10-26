34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова порадовала необычным образом

Как пишет Politeka со ссылкой на страницу звезды в Инстаграм, на этот раз Ольга выбрала для позирования светлую блузку с прозрачными рукавами, плотно обтягивающую грудь певицы. Ее глаза мечтательно смотрят вдаль, а губы приоткрыты.

"Как же здорово, что у нас с Вами такая связь и обмен энергии! 💙😍 Я круглосуточно работаю для Вас, чтоб бы Вас удивлять, и Вы мной гордились, Вы же - окутывание меня такой колоссальной поддержкой и любовью, что мне хочется каждый день говорить Вам: СПАСИБО! ❤️❤️❤️ Я до сих пор получаю Ваши отзывы о нашем номере. А ещё спасибо, что замечаете не только помарки, но и видите насколько я прибавила за столь короткий срок в катании! 🧊⛸ В каком бы ещё жанре Вы хотели увидеть нас на льду? 🧊 ", – подписала фото знаменитость.

Фанаты оценили новый образ Ольги, поставив множество лайков и написав в комментариях, какая, по их мнению, Ольга красивая, талантливая и трудолюбивая. Некоторые считают, что на этом снимке она похожа на знеменитую голливудскую кинодиву Анджелину Джоли.

"На Джоли тут оч похожа😍 Слишком мягкая))))) Роскошная женщина👍 Эх как же хочется выиграть Ольга почему меня не добавляет Дава несколько раз отправила заявку 😢 Красотка 🤗 Оля ты здесь так на Анджелину Джоли похожа прям вау❤️❤️❤️❤️❤️ Оля ты лучше всех😻 На Джоли похожа) Олечка просто красавица)))🌹 Очень нежно, элегантно😍 Тут ты даже на себя не похожа... Оля, ты мне нравишься и многим своим подписчикам. Но работаешь ты для себя, чтобы всегда быть на уровне и иметь высокий доход. Прям вот работаю для вас все взрослые люди екарный бабай", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова встревожила поклонников. Знаменитость опубликовала обращение в своем микроблоге в Инстаграм.

«Просто стою, как дурочка и плачу», - начала свою речь Бузова. Но потом она объяснила, что все дело в затянувшемся ремонте. «Потому что это мой домик маленький, моя квартира. И уже тут есть трубы. Отопление проведено. Так хочется скорее все закончить, и обрести дом свой», - рассказала блогерша.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.