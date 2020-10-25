34-летняя российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова ошарашила публику порцией слез и жалости

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные во время очередного эфира "Ледникового периода".

На одном из них Ольга сидит на скамье в раздевалке, при полном параде, скорее всего, за несколько минут до выхода на лед. Девушка широко расставила ноги, задрав тонкую ткань платья, и целеустремленно посмотрела вперед.

Бузова с каждым выступлением делится своими эмоциями с поклонниками. На этот раз чересчур расчувствовавшаяся Ольга заявила о желании уйти из жизни, что ее мучило во времена тяжелого разрыва с экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Масла в огонь подлила композиция, которую выбрали для номера Бузова и ее партнер на проекте Дмитрий Соловьев. Обо всем этом девушка рассказала в подписи к кадрам:

"Я не смогла сдержать слез! 😔😥 Этот номер для меня стал очень личным… Вся моя жизнь перед вашими глазами уже 16 лет, и я с вами делюсь всеми своими переживаниями… Вы помните, как мне было плохо, как я не хотела жить, и буквально умирала от боли из-за разбитого сердца 💔 Вы помните, как я долго не могла найти счастье, вы видели как я пробовала, и как обжигалась… И после того, как нашла любовь, так боюсь ее потерять, так боюсь снова остаться одна, так боюсь повторения той боли, которая буквально испепеляет душу! 😢 Именно все эти эмоции я в паре с моим партнером пыталась передать в этом номере под трек «Там нет меня» … ", - поделилась Ольга.

Пользователи кинулись комментировать. Стоит отметить, не все остались в восторге от ее выступления.

"Оля, вы большая молодец. По итогам зрительского голосования вы снова лидер! Это прекрасно 🤗🤗🤗"

"Как это красиво ✨💕 Номер нереально крутой!💥❤️🙏 Эмоции зашкаливают 🔥"

"Эмоции на лице - это, конечно, важно, но пора уже поехать. Я не вижу никакого прогресса, может если только чуточку согнула ноги в коленях. Все движения как у робота и это портит всю картинку. Это от страха. Подружись со льдом и он полюбит тебя. Конечно тяжело, но никто легкого не обещал"



"Ну и как? Бузова опять плакала? Или поняла что со своими соплями уже перебор?"

"Молодцы.. В этом номере чувствуется что Оля каталась.. И была партнершей... откатались достойно... Душевно..."

"Ощущение, что партнёр Бузовой, весь номер катает ее как тележку, одна поддержка, и еле устояла. И опять дрожащий голос вызывающий жалость. Не дано Бузовой быть лебедем на льду, тут фонограммы нет"

Напомним, "бездомная" Бузова в слезах огорошила признанием

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