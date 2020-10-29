Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала, як веселилася на зйомці

Дівчина щодня знімається в нових фотосесіях для відомих магазинів одягу. Щоб привертати увагу до себе, Омович не забуває додавати до кожного образу невелику родзинку. Як правило, вона просто розстібає кофти, блузи або сукні-сорочки, щоб показати бюст шостого розміру.

Цей раз не був винятком. Олена без сорому посвітила грудьми в Білій тоненькій сукні і розстебнула верхні гудзики, показавши тим самим бюст без білизни. Так як дівчина довго збільшувала його, щоб отримати з першого аж шостий розмір, вона зовсім не приховує гідності.

Втім, не завжди рекламні фото моделі оцінюють позитивно. Деякі критикують Омович за любов до штучної краси:

"нова подушка безпеки🤣 🤣 🤣; stunner🔝 🖤; виглядає просто бомбічно розкішно, як тут можна відмовити😍 😍 😍; вище хмар не стрибнеш🔝 🔝 🔝 😉; so beautiful😍; вау, це неймовірно відмінне фото і круте тіло; скільки ж спорту треба цьому тілу?💋 💕 💕 ; Це справжній чол або фейк?💡 ; Слів немає, одні слюні😏; Мені подобається все🔥 🔥 💖; немає різниці яке фото, ти на всіх виглядаєш відмінно. ❤».

Раніше модель показала себе в незвичайному образі. На фото красуня була в шортиках і піджаку, який залишила розстебнутим. Дівчина доповнила образ стильними чобітьми, а сама сиділа в кріслі. Як можна помітити, Омович не одягла білизну, тому хвалилася пишним бюстом, який визирав з-під вбрання.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо так ноги розкидати", "шалено спокуслива", "гаряча дитинко Олена", "ти надихаєш мене, сподіваюся, ти відповіси це буде багато означати для мене", "Мда, на тобі все виглядає дуже погано", "Ошизенная просто)) ось реально) можеш плиз порадувати, і написати смсочку в ЛС?) ", "Привіт, дуже красиве фото", "я люблю тебе, ти прекрасна".

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