Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в максимально соблазняющем виде

На фото Омович была без одежды и белья. Красотка показала себя в ванной, где нагнулась над водой. Алена демонстрировала фигуру со спины и идеальную талию. Красотка собрала волосы в узел и взяла их руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая, вау", "Как переводиться тату вдоль спины , скажи пожалуйста?", "Боже, какая же крутая фотка", "Шикарно, если бы не грязная рука )", "Такая красивая девушка очень", "Ребра удаляли ??", "Тем не менее шары взбудораживают))) и уж точно больше чем уши", "Красивое ухоженное тело,красива фигура,красивая грудь", "У тебя настолько красивая талия что её хочется обнять и не отпускать...", "Все класс! Уберите череп с руки!".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович показала новый образ в "невидимом" платье.

Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера, но еще и оттянула декольте наряда, чтобы придать образу большей откровенности.

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