Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, повеселилась с коллегой на съемке

Алена работает альтернативной моделью уже не первый год. Рекламируя одежду для онлайн-магазинов, девушка снимается каждый день, причем делает это чаще всего не одна. В сети все чаще появляются фото Омович вместе с ее коллегой – полной копией модели.

Стройные, высокие и даже худощавые девушки выглядят очень привлекательно. В этот раз они примерили одинаковые пижамы из мягкой бархатной ткани. Алена примерила тонкий лиф и шортики, а ее подруга верхнюю часть пижамы – рубашку и такие же шортики. Находясь рядом друг с другом, девушки подобрали идеальную позу, чтобы показать не только одежду, но и свои достоинства с пикантного ракурса.

Вот что пишут в сети:

«Как сильно поплыл пол на первом фото 🤦‍♀️🤡; Я всегда путаю вас; Красивое ухоженное тело,красива фигура,красивая грудь...🤤😍😍; Cudowne zdjecie👍👍; У тебя настолько красивая талия что её хочется обнять и не отпускать...😍 вы как девочки кошки тут🤤; Always wonderful Alena ⚘⚘⚘; Красиво 👌🏻❤️; Все класс! Уберите череп 💀 с руки!».

Мы также писали, что вокруг модели Алены Омович ходит множество сплетен и слухов по поводу ее внешности. Девушка сделала много пластических операций, чтобы фактически с первого размера бюста получить шестой. Также она поставила импланты в ягодицы и полностью преобразила себя благодаря уколам красоты.

Есть люди, которые считают, что она настоящая красотка, которая сделала себя сама, а другие попросту окрестили ее украинской Ким Кардашьян.

Как видно на фото, загорелая девушка выглядит очень ярко и необычно. В белом лифчике и шортах, более напоминающими белье, Алена позировала в лифте. Ее уличный лук дополняют оверсайз-пиджак и большая черная сумка.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры