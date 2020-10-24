Киевская модель Алена Омович продолжает демонстрировать свои необъятные формы в провокационных образах
Как передает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в Инстаграм пару фотографий, на которых покрасовалась в новом наряде и с ярко красной помадой на губах.
Для фотосессии, которую Омович устроила в примерочной, она надела костюм серого цвета, состоящий из штанов и короткой кофты, который до невозможности обтянул все выпуклости модели.Также под наряд Омович решила не надевать бюстгальтер.
«1 или 2?🙈😈 Очень редко крашусь красной помадой...а зря🤣💋», - написала Алена Омович.
Пенсии урежут из-за карантина, коснется тысяч украинцев: "На 53%...", что надо знать
За кого выскочили замуж юные Брежнева, Орбакайте, Кардашьян, Джоли и другие звезды: топ фото первых мужей
Ушла из жизни легенда советского кино: на прощании заметили плохой знак, фото
"Это не сестрёнка, а мама": в Сети раскрыли тайну детей Аллы Пугачевой и Галкина
Фолловеры не прошли мимо и принялись комментировать внешний вид красотки, некоторые не оценили.
"Насколько это не красиво и неестественно смотрится, странно как это кому-то нравится",
" Сегодня, завтра и, как всегда, ты все еще самая красивая.😍😍😍😍😍😍😍😍😍",
" Вот это аппарат",
"Прекрасное тело", - высказались они.
Не так давно мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала новый образ в "невидимом" платье.
Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера, но еще и оттянула декольте наряда, чтобы придать образу большей откровенности.
Напомним, что украинская Кардашьян посветила "перчиками" в узком белье
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без стыда и белья распахнула шубу посреди улицы
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян переборщила с откровенностью в новой постельной фотосессии