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Киевская модель Алена Омович продолжает демонстрировать свои необъятные формы в провокационных образах

Как передает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в Инстаграм пару фотографий, на которых покрасовалась в новом наряде и с ярко красной помадой на губах.

Для фотосессии, которую Омович устроила в примерочной, она надела костюм серого цвета, состоящий из штанов и короткой кофты, который до невозможности обтянул все выпуклости модели.Также под наряд Омович решила не надевать бюстгальтер.

«1 или 2?🙈😈 Очень редко крашусь красной помадой...а зря🤣💋», - написала Алена Омович.

Фолловеры не прошли мимо и принялись комментировать внешний вид красотки, некоторые не оценили.

"Насколько это не красиво и неестественно смотрится, странно как это кому-то нравится",

" Сегодня, завтра и, как всегда, ты все еще самая красивая.😍😍😍😍😍😍😍😍😍",

" Вот это аппарат",

"Прекрасное тело", - высказались они.

Не так давно мы писали, что известная киевская модель Алена Омович показала новый образ в "невидимом" платье.

Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера, но еще и оттянула декольте наряда, чтобы придать образу большей откровенности.

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