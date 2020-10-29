Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как веселилась на съемке

Девушка каждый день снимается в новых фотосессиях для известных магазинов одежды. Чтобы привлекать внимание к себе, Омович не забывает добавлять к каждому образу небольшую изюминку. Как правило, она попросту расстегивает кофты, блузы или платья-рубашки, чтобы показать бюст шестого размера.

Этот раз не был исключением. Алена без стыда посветила грудью в белом тоненьком платье и расстегнула верхние пуговицы, показав тем самым бюст без белья. Так как девушка долго увеличивала его, чтобы получить с первого аж шестой размер, она совсем не скрывает достоинства.

Впрочем, не всегда рекламные фото модели оценивают положительно. Некоторые критикуют Омович за любовь к искусственной красоте:

«новая подушка безопасности 🤣🤣🤣; Stunner 🔝🖤; выглядит просто бомбически роскошно, как тут можно отказать😍 куда ей столько😍😍; выше облаков не прыгнешь🔝🔝🔝😉; So beautiful 😍; вау, это невероятно отменное фото и крутое тело; сколько же спорта надо этому телу?💋💕💕; Это настоящий чел или фейк?💡; Слов нет,одни слюни😏;Мне нравится все 🔥🔥💖; Нет разницы какое фото, ты на всех выглядишь отлично. ❤».

Ранее модель показала себя в необычном образе. На фото красотка была в шортиках и пиджаке, который оставила расстегнутым. Девушка дополнила образ стильными сапогами, а сама сидела в кресле. Как можно заметить, Омович не надела белье, поэтому хвасталась пышным бюстом, который выглядывал из-под наряда.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем так ноги раскидывать", "Безумно соблазнительная", "Горячая детка Алена", "Ты вдохновляешь меня, надеюсь, ты ответишь это будет много значить для меня", "Мда, на тебе все смотрится очень плохо", "Ошизенная просто)) Вот реально) Можешь плиз обрадовать, и написать смсочку в ЛС?)", "Привет, очень красивое фото", "Я люблю тебя, ты прекрасна".

Напомним, украинская Кардашьян выпятила достоинства в тугом наряде без белья

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