Зовнішність Алли Пугачової і її семирічної дочки Лізи гаряче обговорюють в мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували унікальне фото молодої Пугачової.

У кадрі постала рудоволоса Примадонна, з ляльковими рисами обличчя, в смугастому светрі. Алла Борисівна відкрито подивилася в камеру з легкою посмішкою.

"Люди іноді вважають мене зарозумілою, не розуміють, що все це — від сором'язливості. У мене були періоди, коли я зовсім себе не любила. Потім зрозуміла: коли ти себе любиш, тоді і тебе люблять. Я взагалі заряджаюся від любові — до себе, до чоловіків, до Христини, до онуків, до глядачів. #аллапугачова #цитати #думки", - йдеться в підписі.

Користувачі стали з жаром коментувати побачене. Не секрет, що в Мережі вже давно обговорюють спорідненість Пугачової з двійнятами. Існує думка, що співачка не є рідною матір'ю дітей - мовляв, їх батько - її чоловік Максим Галкін, а ось яйцеклітини для сурогатного материнства були взяті аж ніяк не у артистки. На підтвердження люди кажуть, що Ліза не схожа на матір, як не крути. Тепер з'явилося фото, що змушує думати по-іншому.

"У молодості Алла перевершувала за красою всіх перших красунь! Ну і звичайно - талант."

"Ой яке фото, просто супер 👍"

"Ось таку Аллу я пам'ятаю, коли вона приїхала на гастролі в Ташкент десь в 1976р. її привезли на жигулях до театру естради Свердлова. Вона вийшла в джинсовій спідничці і смугастій кофтині (може навіть в цій) і увійшла в театр. Така гарненька, молоденька"

"Ліза дуже схожа на маму)❤️"

"Яка гарненька... молодість нам до лиця...майже всім🤔"

"Ось зараз Лизуня дуже схожа на маму!!!"

"Ліза-копія!"

"Аллочка...Яка глибока Краса і гідність!😘"

"Мені не одній здається, що фото зробили під Лізу?.. Алла зовсім інша в молодості була, не така мила, більш зухвала"

"Розкрийте свої очі! Ця фотографія була зовсім інша, підмалювали під Лізу, зовсім вже ку-ку ку"

Нагадавши, сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна і Алли Пугачової:"життя зіпсували одним махом".

Як повідомляла Politeka, 71-річна Алла Пугачова хрипким голосом заявила про повернення на сцену.