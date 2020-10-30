Зірка постала в досить розкутому образі

39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала, як приготувалася до Хеллоуїну

31 жовтня відзначається міжнародне свято Хеллоуїн, до якого також приготувалися зірки, пише Politeka.net.

Так, відома блондинка Періс Хілтон вирішила нагадати своїм шанувальникам про свято досить незвичним способом. Красуня розмістила архівний знімок, на якому з'явилася в оточенні гарбузів - один із символів Хеллоуїна.

Красуня роздяглася, і прикрила бюст руками в довгих прозорих рукавичках.

Також на відомій моделі були колготки, і крім них-нічого.

Завершили образ стильні окуляри-кішки. Хілтон заправила розпущене волосся за вушка в яких красиво виглядали чорні сережки.

"Хто готовий до #Хеллоуїну? 🔥 🎃 🔥 ",- написала зірка.

За шість годин пост зібрав майже 700 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато хороших повідомлень.

Нагадаємо, Періс Хілтон одягла крихітні трусики, які були ледь помітні, а бюст прикрила руками. На голові у красуні можна помітити маску, Хілтон прикусила великий палець і невинно подивилася в камеру.

За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч переглядів і багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон була одягнена в неймовірно красивий купальник в леопардовий принт. Парочка ніжилася в басейні, але заради пікантного фото Хілтон залізла на свого хлопця, вип'ятивши вперед «п'яту точку». Судячи з фото, їм було дуже весело.

"Для нас двох будинок - це не місце. Це людина. І ми нарешті вдома", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "розбурхують свідомість".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон блиснула розкішшю прямо на балконі, кадри перевтілення: «Королева».

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон похвалилася міцним " горішком "в непристойному боді:"ядерна блондинка".