39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала, как приготовилась к Хэллоуину
31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин, к которому также приготовились звезды, пишет Politeka.net.
Так, известная блондинка Пэрис Хилтон решила напомнить своим поклонникам о празднике довольно необычным способом. Красотка разместила архивный снимок, на котором появилась в окружении тыкв - один из символов Хэллоуина.
Красотка разделась, и прикрыла бюст руками в длинных прозрачных перчатках.
Также на известной модели были колготки, и кроме них - ничего.
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Завершили образ стильные очки-кошки. Хилтон заправила распущенные волосы за ушки в которых красиво смотрелись черные серьги.
"Кто готов к #Хэллоуину? 🔥🎃🔥", - написала звезда.
За шесть часов пост собрал почти 700 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много хороших сообщений.
Напомним, Пэрис Хилтон надела крохотные трусики, которые были едва заметны, а бюст прикрыла руками. На голове у красотки можно заметить маску, Хилтон прикусила большой палец и невинно посмотрела в камеру.
За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч просмотров и много комментариев.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон была одета в невероятно красивый купальник в леопардовый принт. Парочка нежилась в бассейне, но ради пикантного фото Хилтон залезла на своего парня, выпятив вперед «пятую точку». Судя по фото, им было очень весело.
«Для нас двоих дом - это не место. Это человек. И мы наконец дома», - подписала снимок звезда.
Напомним, что Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".
А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон сверкнула роскошью прямо на балконе, кадры перевоплощения: «Королева».
Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон похвасталась крепким "орешком" в неприличном боди: "Ядерная блондинка".