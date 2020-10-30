Звезда предстала в довольно раскрепощенном образе

39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала, как приготовилась к Хэллоуину

31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин, к которому также приготовились звезды, пишет Politeka.net.

Так, известная блондинка Пэрис Хилтон решила напомнить своим поклонникам о празднике довольно необычным способом. Красотка разместила архивный снимок, на котором появилась в окружении тыкв - один из символов Хэллоуина.

Красотка разделась, и прикрыла бюст руками в длинных прозрачных перчатках.

Также на известной модели были колготки, и кроме них - ничего.

Завершили образ стильные очки-кошки. Хилтон заправила распущенные волосы за ушки в которых красиво смотрелись черные серьги.

"Кто готов к #Хэллоуину? 🔥🎃🔥", - написала звезда.

За шесть часов пост собрал почти 700 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много хороших сообщений.

Напомним, Пэрис Хилтон надела крохотные трусики, которые были едва заметны, а бюст прикрыла руками. На голове у красотки можно заметить маску, Хилтон прикусила большой палец и невинно посмотрела в камеру.

За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч просмотров и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон была одета в невероятно красивый купальник в леопардовый принт. Парочка нежилась в бассейне, но ради пикантного фото Хилтон залезла на своего парня, выпятив вперед «пятую точку». Судя по фото, им было очень весело.

«Для нас двоих дом - это не место. Это человек. И мы наконец дома», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон сверкнула роскошью прямо на балконе, кадры перевоплощения: «Королева».

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон похвасталась крепким "орешком" в неприличном боди: "Ядерная блондинка".