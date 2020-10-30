Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, вразила схудлим тілом у сукні з корсетом

Скандально відома модель з змарнілою фігурою продовжує показувати на своїй сторінці в Instagram останні фото зі зйомок. Так як дівчина рекламує одяг, працюючи альтернативною моделлю, вона постійно стикається з цькуванням за свій зовнішній вигляд.

Олена не тільки дуже худа, але ще і володіє пишними формами, які отримала завдяки множинної пластиці. Тепер відбою від шанувальників і хейтерів у Омович немає. Цього разу вона показала худе і засмагле після солярію тіло в Білій міні-сукні з глибоким декольте і бежевим корсетом з сіточки.

Дівчина для більшої пікантності розстебнула також сукню сорочку, щоб привернути більше уваги до власної персони:

"1/2 або 3?😈. Просто закохана в бренд і їх корсети🔥», - пише модель.

Ось як реагують в мережі:

"Angel😍 😍; ви перестали співпрацювати з Ліор через фото на онліфанс?; Сумно, коли доводиться утримувати жебрака чоловіка публікуючи свою Пі * * у на весь Інтернет))); як показують ваші інші акаунти...на цьому фото дуже скромне вбрання, та скільки можна; Looking so pretty😘; Ален, а як Ваш чоловік ставиться до Онлифанс?))) Розкажіть🙏 🏽 💋 не лаяв?)); Тобі б погляд ні як у наркомана і начебто норм; Уххххххх які булочки».

Ми також писали, що навколо моделі Олени Омович ходить безліч пліток і чуток з приводу її зовнішності. Дівчина зробила багато пластичних операцій, щоб фактично з першого розміру бюста отримати шостий. Також вона поставила імпланти в сідниці і повністю змінила себе завдяки уколам краси.

Є люди, які вважають, що вона справжня красуня, яка зробила себе сама, а інші просто охрестили її українською Кім Кардашьян.

Як видно на фото, засмагла дівчина виглядає дуже яскраво і незвично. У білому ліфчику і шортах, більш нагадують білизну, Олена позувала в ліфті. Її вуличний лук доповнюють оверсайз-піджак і велика чорна сумка.

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури