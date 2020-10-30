Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поразила исхудавшим телом в платье с корсетом

Скандально известная модель с исхудавшей фигурой продолжает показывать на своей странице в Инстаграм последние фото со съемок. Так как девушка рекламирует одежду, работая альтернативной моделью, она постоянно сталкивается с травлей за свой внешний вид.

Алена не только очень худая, но еще и обладает пышными формами, которые получила благодаря множественной пластике. Теперь отбоя от поклонников и хейтеров у Омович нет. В этот раз она показала тощее и загорелое после солярия тело в белом мини-платье с глубоким декольте и бежевым корсетом из сеточки.

Девушка для большей пикантности расстегнула также платье рубашку, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне:

«1/2 или 3?😈. Просто влюблена в бренд и их корсеты🔥», - пишет модель.

Вот как реагируют в сети:

«Angel 😍😍; Вы перестали сотрудничать с Лиор из за фото на онлифанс?; Печально, когда приходится содержать нищего мужа публикуя свою пи**у на весь интернет))); Как показывают ваши другие акаунты...на этом фото очень скромное одеяние, да сколько можно; Looking so pretty😘; Алён, а как Ваш муж относится к Онлифанс?))) Расскажите🙏🏽💋 Не ругал?)); Тебе бы взгляд ни как у наркомана и вроде норм; Уххххххх какие булочки».

Мы также писали, что вокруг модели Алены Омович ходит множество сплетен и слухов по поводу ее внешности. Девушка сделала много пластических операций, чтобы фактически с первого размера бюста получить шестой. Также она поставила импланты в ягодицы и полностью преобразила себя благодаря уколам красоты.

Есть люди, которые считают, что она настоящая красотка, которая сделала себя сама, а другие попросту окрестили ее украинской Ким Кардашьян.

Как видно на фото, загорелая девушка выглядит очень ярко и необычно. В белом лифчике и шортах, более напоминающими белье, Алена позировала в лифте. Ее уличный лук дополняют оверсайз-пиджак и большая черная сумка.

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