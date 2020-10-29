Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, з'явилася в костюмі без білизни

Спокусниця демонструє у своєму Instagram пишні форми, а фото потім розлітаються по мережі, передає Politeka.net. Так, в одній з фан-груп з'явився знімок красуні в довгій спідниці і топіку на голе тіло.

Варто відзначити, що саме завдяки своїм формам красуня придбала світову популярність.

Майбутня зірка народилася в Калінінграді. Дівчина стала однією з моделей агентства "New Stars", в якому не користувалася великою популярністю, а керівництво просило її схуднути.

Однак життя Анастасії заграло в новими фарбами, коли вона справила враження своєю нестандартною зовнішністю на фотографа Анвара Норова. Так, з 2011 року кар'єра красуні почала рости.

Зокрема, у 2015 році модель взяла участь у зйомках для бренду "Kanye West Clothing", творцем якої є репер Каньє Уест.

Зараз на справжній сторінці Квітко налічується 11,7 мільйона підписників. А фанати постійно пишуть їй компліменти.

Так, модель в одній з фан-груп з'явилася на архівному фото у в'язаних топі з великим декольте, з якого ледь не вислизав бюст, і у довгій спідниці. З вирізу кокетка виставила стрункі ніжки.

Модель розпустила хвилясте волосся, і повернула голову вбік. Очі красуні були закриті, а губи вона трохи виставила вперед. Фото вийшло не тільки гарячим, але і дуже романтичним.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік спокусниці.

"Розквітла троянда", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко приспустила топ і явила світу свої "достиглі дині": "Німфа".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в" невидимому "ТОПі захопила розміром "кокосиків":"Моя богиня".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко обтягнула величезні сідниці білою сіточкою:"це не персик, а цілий кавун".